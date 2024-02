FRANCHI, Proseguono i lavori di demolizione. E per ACF...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sono giornate storiche per quanto riguarda lo stadio Artemio Franchi di Firenze. In questi giorni sono iniziati i lavori di restyling della struttura in zona Campo di Marte che grazie ai fondi del PNRR - ancora da reperire nella sua totalità - vedrà la ristrutturazione completa, stamani è stata la volta del tabellone sopra la Curva Ferrovia ad essere demolito dalle gru già portate negli scorsi giorni. Per quanto riguarda la convenzione della Fiorentina per usufruire dell'impianto, il Comune sta prevedendo un ulteriore sconto a fronte delle perdite che ci saranno per il club viola durante i lavori.

Proprio al Franchi nel pomeriggio la Digos avrebbe identificato un tifoso che stava tentando di affiggere uno striscione contro la società.