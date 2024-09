FRANCHI, Le aree VIP e la situazione in attesa dell'incontro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La novità della giornata appena conclusa per quanto riguarda il nuovo Artemio Franchi che sta nascendo è stata svelata nel pomeriggio direttamente su queste pagine: nel disgelo in corso tra la Fiorentina e il Comune di Firenze, la società viola ha chiesto e ottenuto la possibilità di implementare le aree VIP dell'impianto. Intanto procedono i discorsi per la proroga della convenzione e soprattutto dei lavori, in attesa dell'incontro tra la sindaca Sara Funaro e Rocco Commisso.

