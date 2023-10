FOTO, Mare fuori a Firenze: Ranieri a cena con "Edo"

Fonte: Luciana Magistrato

Per le nuove generazioni sono veri e propri idoli e in questo week end i protagonisti di "Mare fuori", la serie tv che spopola in tv, sono a Firenze, divisi tra la Next Generation Fest e un evento ai Gigli. Così ieri si sono visti in diversi ristoranti del capoluogo toscano. In particolare l’educatore Beppe Romano, Carmela e Milos ovvero gli attori Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino e Antonio D'Aquino erano al centro commerciale campigiano e poi "Da Burde" mentre Edoardo Conte, interpretato da Matteo Paolillo, era al ristorante "Tullio" a Montebeni.

Quest'ultimo, cantautore che ha vinto il disco di platino per la sigla della serie tv, era in compagnia di un giocatore viola, Luca Ranieri. Il motivo? I due hanno un amico in comune che ovviamente era con loro al ristorante. Con Ranieri c'era anche la compagna che sta per renderlo padre. Subito riconosciuti dagli altri clienti, i due dopo la bistecca (obbligatoria) si sono concessi all'affetto degli avventori del locale anche per qualche selfie.