Classico giro di campo per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che ha deciso anche a Torino di non perdere la sua classica abitudine di girare attorno il terreno di gioco di tutto lo stadio. Il presidente viola, che dopodomani ripartirà per gli Usa, ha salutato in particolare i giocatori delle giovanili del Torino. Ecco la foto di FV: