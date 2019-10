FOTO FV, Con i viola anche la Savino del Bene

Non solo autografi per i quattro giocatori della Fiorentina presenti alla Fiera di Scandicci. Ghezzal, Venuti, Dalbert e Benassi si sono anche incontrati e hanno posato sul palco - come mostra la foto di FirenzeViola.it - con due giocatrici della Savino del Bene Volley, squadra di pallavolo di Scandicci che giocherà anche in Champions League. Le ragazze erano presenti per la presentazione della squadra in piazza della Resistenza.