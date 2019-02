FOTO FV, Babbo Astori e un ritratto per ricordo

La passione per l'arte e quella per la Fiorentina si sono intrecciate al teatrodante Carlo Monni di Campi. Ieri sera infatti, durante la serata organizzata da SportMedia Group per i capitani viola, sono rimaste in mostra le opere di Elena Prosperi, artista fiorentina appassionata di disegno fin da piccola ma anche grande tifosa viola, fede che condivide con il marito Enrico. Tra i disegni esposti anche il Duomo con la Cupola viola e soprattutto i ritratti dei capitani celebrati ieri sera, che hanno anche posato davanti alle opere (Pasqual ha anche lasciato la dedica). Ma il momento più bello per l'artista è stato sicuramente quando Renato Astori, padre di Davide, ha ammirato felice e commosso il ritratto del figlio, prendendolo come ricordo. Ecco alcune foto della mostra di Elena, con i viola.