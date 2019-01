FOTO FV, Agente Graiciar e Soucek è a Firenze

Novità dal centro sportivo gigliato. Il procuratore Pavel Paska è a Firenze in questi minuti e ha incontrato il proprio assistito Martin Graiciar, (c'è anche il padre) che potrebbe essere dunque un nome in uscita anche se Corvino non è in sede e il club non dà il ceco in uscita. Ricordiamo che Paska è anche l'agente di Tomas Soucek, obiettivo viola qualche mese fa.

Ecco lo scatto di FirenzeViola.it: