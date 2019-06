FOTO FV, A Pitti Uomo c'è Stefano Pioli ma...

C'è anche Stefano Pioli quest'oggi a Pitti Uomo per presenziare al fianco dei suoi soci del negozio di abbigliamento a Parma e per fare una visita a Firenze. Bocca cucita però per l'ex tecnico della Fiorentina protagonista degli ultimi mesi di gestione Della Valle, che ha comunque salutato con piacere i giornalisti presenti. Pioli ha voluto solo mandare un saluto a Firenze. Ecco la foto di FirenzeViola.it: