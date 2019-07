FOTO FV, 7Bello ricorda M. Ficini prima di Fio-Benfica

La Curva Fiesole, e in particolar modo il gruppo del 7Bello, non dimentica Marco Ficini: nella notte in cui si giocherà ad Harrison l'amichevole tra Fiorentina e Benfica, i tifosi viola hanno appeso lungo le cancellate dietro la Fiesole un lungo striscione in memoria del tifoso viola ammazzato a Lisbona lo scorso 22 aprile 2017 nei pressi dello stadio Da Luz ad opera di un tifoso biancorosso appartenente al gruppo dei No Name (ricordiamo che da oltre 20 anni il 7Bello è gemellato con un gruppo di sostenitori dello Sporting Club): "22.04.2017 - i-NN-fami, il 7Bello non dimentica" è il testo del lungo lenzuolo, con la doppia NN volutamente cerchiata di rosso e scritta al contrario in riferimento ai "No name". Ecco le foto di FV: