FOSCHI A FV, Rocco non si fermi. Pensi alla squadra

L'ex DS del Palermo, Rino Foschi, ha parlato così nella giornata di ieri a FirenzeViola.it:

Come valuta l'evoluzione del personaggio Rocco Commisso anche a livello comunicativo?

"Seguo con attenzione le sue vicende. Avrà i suoi interessi, non credo sia venuto qua perché malato di questi colori, ma comunque vuole fare bene e gli ultimi avvenimenti non devono frenare il discorso che vuole fare. Ha messo faccia e soldi, non può fermarsi, ma ora deve pensare solo alla squadra. C'è il rischio di retrocedere e va evitato. Tutto il resto poi viene da sé: Firenze ha bisogno di presidenti alla Commisso. Il 6-0 non deve ferire".