FOSCHI A FV, A Palermo ci furono contatti con Barone

Il noto dirigente sportivo Rino Foschi a FirenzeViola.it ha raccontato un aneddoto che riguarda Rocco Commisso e l'attuale proprietà della Fiorentina: "Quando ero al Palermo ci sono stati molti contatti, soprattutto con Barone, siciliano, per prendere il club rosanero, poi non se ne fece nulla per diversi motivi. Quando hanno avuto l'opportunità della Fiorentina, che è una grande piazza, l'hanno presa con grande entusiasmo. Commisso è arrivato in Italia con tanta voglia di fare bene, si è subito affezionato a Firenze e l'accoglienza che la città gli ha fatto credo che sia per lui motivo di soddisfazione. Sta facendo bene e spero dia continuità ai viola dal punto di vista calcistico e che riesca a fare lo stadio e il centro sportivo che sono gli altri suoi obiettivi".

