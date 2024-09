FORMAZIONI UFFICIALI, FUORI GUDMUNDSSON DENTRO COLPANI. IN DIFESA C'È COMUZZO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alle 12:30 la Fiorentina aprirà la domenica di Serie A. Al Franchi la formazione di Palladino affronterà la Lazio per la quinta giornata di campionato. Gigliati che, ancora orfani della vittoria, cercheranno il primo successo stagionale. Solo panchina per Albert Gudmundsson, pronto a subentrare nella ripresa, al suo posto Colpani alle spalle di Kean. In difesa, oltre a Biraghi e Martinez Quarta, spazio a Pietro Comuzzo con Ranieri che partirà dalla panchina. Nella Lazio in campo dal primo minuto il grande ex Gaetano Castrovilli. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Quarta, Biraghi; Dodo, Bove, Cataldi, Mandragora, Gosens; Colpani; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Ranieri, Sottil, Beltran, Gudmundsson, Ikonè, Richardson, Adli, Kayode, Parisi, Kouame. All.: Raffaele Palladino.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Castrovilli; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Romagnoli, Tchaouna, Marusic. All.: Marco Baroni