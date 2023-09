FORM. UFFICIALI, PANCHINA PER ARTHUR. IN DIFESA C'È QUARTA. OK NICO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ci siamo, tra poco più di un'ora scenderanno in campo Fiorentina e Atalanta per fronteggiarsi in una sfida che si prospetta avvincente e già decisiva per i Viola, che hanno il dovere di riscattarsi dopo il 4-0 di San Siro. Per farlo, Vincenzo Italiano schiera il consueto 4-2-3-1.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Parisi; Mandragora, Duncan; Nico, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano. A disposizione: Martinelli, Christensen, Biraghi, Arthur, Sottil, Beltran, Ranieri, Infantino, Kayode, Comuzzo, Barak, Amatucci, Kayode.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kolasinac, Scalvini, Toloi; Ruggeri, Ederson, De Roon, Zappacosta; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini. A disposizione: Musso, Rossi, Pasalic, Muriel, Djmsiti, Bakker, Zortea, Adopo, Hateboer, Miranchuk, Scamacca.