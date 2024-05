FORM. UFFICIALI, ITALIANO SCHIERA DIVERSI TITOLARI: CI SONO JACK E BELOTTI. OUT NICO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sta per avere inizio il match della Unipol Domus valido per la trentottesima giornata di Serie A. Il Cagliari affronta la Fiorentina con la tranquillità di una salvezza già conquistata e con la volontà di salutare il tecnico Claudio Ranieri, che questa sera dirà addio al calcio. Per i viola, invece, un esame importante che potrebbe dare, in caso di vittoria, l'accesso alla terza Conference League consecutiva, in attesa della finale di Atene del prossimo 29 maggio. Queste le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Obert, Augello; Deiola, Prati; Nandez, Viola, Luvumbo; Lapadula. A disposizione: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Wieteska, Di Pardo, Mancosu, Sulemana, Azzi, Oristanio, Pavoletti, Petagna, Mutandwa, Shomurodov, Gaetano. Allenatore: Claudio Ranieri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Ikone, Barak, Castrovilli; Belotti. A disposizione: Christensen, Martinelli, Kayode, Faraoni, Quarta, Comuzzo, Parisi, Arthur, Infantino, Duncan, Maxime Lopez, Beltran, Gonzalez, Nzola, Kouame. Allenatore: Vincenzo Italiano.