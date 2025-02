Flop viola nei secondi tempi: il dato che preoccupa Palladino

Su FirenzeViola.it è un lunedì di analisi dopo il brusco stop casalingo dei viola contro il Como. Un dato in particolare preoccupa Raffaele Palladino: la Fiorentina ha infatti perso otto degli ultimi dieci secondi tempi giocati in Serie A. Un numero abbastanza impressionante che si sintetizza molto semplicemente: o la Fiorentina va in vantaggio di due reti oppure nel secondo tempo rischia sempre (l'unico clean sheet in un secondo tempo negli ultimi due mesi è stato con l'Inter) di prendere gol.

Con due sole eccezioni, non casualmente in due big-match, dove le motivazioni si trovano più facilmente: con la Juventus a Torino (iniziato il secondo tempo sull'1-1, finito sul 2-2) e con l'Inter una settimana fa, in un secondo tempo stellare che ha visto i viola andare in rete per tre volte. Per il resto, dalla sconfitta contro il Bologna arrivata proprio per un gol nel secondo tempo di Odgaard, fino alle vittorie come contro il Genoa, la Fiorentina ha fatto le cose migliori nel primo tempo per poi soffrire nei secondi quarantacinque minuti.

