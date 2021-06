FIRENZE-LA SPEZIA A/R

Un viaggio Firenze-La Spezia andata e (soprattutto) ritorno. In una bollente domenica di giugno, l’ultima prima dell’apertura ufficiale del mercato, la Fiorentina mette a sedere il secondo candidato a guidare la squadra nel corso della prossima stagione, e stavolta l’approdo di Vincenzo Italiano è davvero a un passo.

Il tempo (appunto) di raggiungere la Liguria e svincolarsi definitivamente da quel contratto rinnovato al termine del prossimo campionato, poi sarà il momento buono anche per l’annuncio da parte del club viola. Italiano è reduce dal primo confronto con la dirigenza viola, nel quale sono state gettate anche le basi per il prossimo mercato, mentre sull’arrivo dello staff Fiorentina e Spezia limeranno le distanze trovando una via di mezzo grazie a una contropartita tecnica.

Un giugno più che difficile si chiude praticamente così, con Italiano che prenderà il posto lasciato vacante da Gattuso. L’allenatore probabilmente più apprezzato per quanto fatto vedere nell’ultima annata (dopo altre due stagioni di successi tra Trapani e la promozione in A dello Spazia) avrà il compito di guidare la ripartenza viola, a cominciare da Moena passando dalle scelte di mercato che sono già dietro l’angolo. Ancora qualche ora per la firma, poi finalmente la Fiorentina potrà concentrarsi solo sul prossimo campionato.