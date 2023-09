FIRENZE-BOLOGNA-BERGAMO, NEMICHE-AMICHE PER UN POSTO NELLE SETTE SORELLE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Bologna al Viola Park ieri, l'Atalanta al Franchi domani. Nello scacchiere della Serie A che ha preso forma negli ultimi anni, l'asse Firenze-Bergamo-Bologna ha mostrato le squadre che si candidano ad impensierire le big del campionato. I nerazzurri da ormai sette anni si sono stabiliti in mezzo alle grandi, poi è stato il turno della Fiorentina riuscire a trovare un posto in Europa per due stagioni consecutive accodandosi al gruppo. Il Bologna di Saputo, invece, sta provando a studiare dagli altri due club come fare per poter impensierire chi è abituato a comandare la classifica del campionato.

Anche in questo senso va letto il weekend di campionato che riparte, con la sensazione che saranno proprio Atalanta, Fiorentina e Bologna a contendersi (probabilmente assieme al Torino), l'ultimo posto disponibile per partecipare ad una coppa europea il prossimo anno. La stagione è solo agli albori e le sorprese sono sempre dietro l'angolo, in un senso o nell'altro. Ma l'asse tra i tre club è forte da tempo anche in Lega, dove soprattutto viola e rossoblu collaborano per provare a portare avanti le loro idee assieme al Napoli. Sugli spalti i rapporti sono decisamente diversi e meno benevoli tra le tifoserie, ma questo è un altro discorso. Anche se con l'arrivo di Gasperini al Franchi domani potrebbe tornare d'attualità.