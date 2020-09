FIORENTINA-TORINO 1-0, Rivivi il LIVE di FV!

20.02 - Con la partita si conclude qua anche la nostra diretta testuale. Restate su FirenzeViola.it per tutte le notizie e le voci dal post-partita!

20.00 - Una vittoria molto importante per iniziare la stagione per la Fiorentina di Beppe Iachini, che dopo aver fallito molte occasioni è riuscita a segnare con Castrovilli il gol decisivo. Tre punti per cominciare al meglio davanti agli occhi di Rocco Commisso.

90' +6' - E FINISCE QUI! Buona la prima per la Fiorentina che vince grazie al gol di Castrovilli.

90' +6' - Castrovilli tenta il destro dalla distanza: troppo centrale, blocca Sirigu.

90' +5' - GOL ANNULLATO A BELOTTI! Cross di Verdi che pesca l'attaccante tutto solo a centro area: Belotti mette in rete, ma il fuorigioco era netto.

90' +3' - Grande intervento di Ceccherini su Millico a spezzare un contropiede potenzialmente pericolosissimo. Si salva la Viola, che sta gestendo palla grazie alle giocate di Borja Valero.

90' +2' - Mancano 4 minuti alla fine e la Fiorentina sta un po' soffrendo l'assalto finale del Torino, che fin qui però non trova spazio.

90' - Assegnati 6 minuti di recupero.

90' - Cutrone! Ancora lui pericoloso! Tiro strozzato con il destro dal limite, Sirigu si allunga e con un bell'intervento salva ancora i suoi.

89' - Cutrone non riesce a concludere verso la porta un buon cross.

88' - Cambia anche la Fiorentina: esce Biraghi, entra Venuti.

88' - Doppio cambio nel Torino: escono Izzo e Linetty, entrano Vojvoda e Millico.

86' - Lukic prova l'imbucata per Verdi tutto solo in profondità, ma Dragowski legge in anticipo e fa suo il pallone.

84' - Borja libera Castrovilli in area, che con l'esterno destro mette in difficoltà Sirigu. Dopo un paio di rimpalli allontana il Torino.

83' - Cambio nella Fiorentina: esce Chiesa, entra Lirola.

83' - Biraghi perde malamente palla in impostazione, ma Zaza strozza il destro dal limite: palla a Dragowski.

81' - Proprio due tra i giocatori apparsi più sottotono fin qui decidono il primo gol della stagione della Fiorentina. Ora la squadra viola dovrà difendere il vantaggio.

79' - Doppio cambio per la Fiorentina: entrano Borja Valero e Vlahovic, escono Bonaventura e Ribery.

78' - Azione imperiosa di Chiesa, che salta secco Ansaldi e crossa sul secondo palo dove spunta Castrovilli, per il quale è un gioco da ragazzi insaccare la rete dell'1-0. Fiorentina meritatamente in vantaggio!

78' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!! SEGNA CASTROVILLI!!! E CHE AZIONE DI CHIESA!

76' - Altra azione offensiva della Fiorentina, con Biraghi che appoggia all'indietro per Ribery: tiro con il sinistro sbilenco sul quale Kouamé non riesce ad avventarsi.

74' - Altra super occasione per la Fiorentina! Prima Kouamé e poi Bonaventura non riescono a calciare da due passi. Si salvano ancora gli ospiti.

73' - Dopo un minuto di pausa riparte il match.

72' - Cooling break in campo: le squadre raggiungono le rispettive panchine per rifocillarsi.

71' - Occasione Fiorentina! Chiesa viene liberato da Ribery in area e poi tenta un tiro-cross che attraversa l'area e non trova nessuno. Brivido per il Torino.

68' - Doppio cambio nel Torino: fuori Berenguer e Meitè, dentro Verdi e Lukic.

68' - Castrovilli prova un tiro sbilenco in mezzo a due uomini. Conclusione deviata che termina lentamente tra le braccia di Sirigu.

66' - Ancora problemi al labbro per Zaza, che come nel primo tempo si trova a perdere sangue. Il gioco riparte dopo le cure all'attaccante.

64' - Bonaventura! Controllo al limite e tiro con il sinistro in controtempo: palla che però finisce fuori non di poco. Era una buona occasione per la Fiorentina.

61' - Occasione colossale fallita dal Torino! Ribery batte veloce una punizione e regala palla a Zaza, che in area però sbaglia il passaggio per Belotti tutto solo. Si salva la Fiorentina!

60' - Giallo per Linetty che stende Chiesa in zona difensiva gigliata. Riparte la Fiorentina.

60' - Canovaccio del match molto simile a quanto visto nel primo tempo, anche se la Fiorentina sta gestendo il possesso del pallone. La squadra di Iachini però è lenta nella manovra e non trova spazi.

58' - Biraghi sbaglia un passaggio e poi stende Izzo: giallo estratto da Abisso, un po' severo con i giocatori viola.

54' - Milenkovic anticipa Meitè in uscita e con il ginocchio per poco non centra la porta. Sirigu comunque controlla il pallone terminare sul fondo.

53' - Fermato in area Kouamé da Bremer: anche qui la posizione era di fuorigioco.

51' - Altro gol sbagliato da Kouamé! Anche se il gioco è fermo per un fuorigioco. Ennesimo cross di Biraghi dalla sinistra che pesca Kouamé: colpo di testa spedito alto, anche se Biraghi prima del cross era oltre la difesa del Torino.

48' - Confermato il fuorigioco! Gol annullato a Cristiano Biraghi.

47' - Biraghi ha messo in porta un cross di Chiesa dalla destra, ma è probabile fosse in posizione di fuorigioco. Attesa per la decisione dell'arbitro e del VAR.

47' - GOOOOOOOLLLL!! GOOOLLL!! SEGNA LA FIORENTINA CON BIRAGHI! Anche se l'assistente ha alzato la bandierina del fuorigioco.

45' - RIPARTE LA SFIDA! Questa volta batte il calcio d'inizio la Fiorentina.

19.08 - Rientrano in campo le due squadre con gli stessi 22 dell'inizio.

--- INTERVALLO ---

45' +4' - Finisce qui il primo tempo! Squadre negli spogliatoi sul punteggio parziale di 0-0.

45' +1' - Kouamé! Che parata di Sirigu! Questa volta l'incornata dell'ivoriano è perfetta, ma con un guizzo pazzesco Sirigu toglie la palla dalla porta. Terza occasione per Kouamé!

45' - Assegnati 4 minuti di recupero.

45' - Doppio tiro di Belotti respinta dalla barriera. Si salva la Fiorentina.

44' - Giallo per Ceccherini che spinge Belotti, il quale si stava infilando in mezzo a lui e Caceres.

43' - Seconda occasione incredibile per Kouamè! Stacca ancora una volta 30 centimetri, ma anche qui non colpisce benissimo da distanza ravvicinata. Sirigu respinge, colpisce Ansaldi e poi evita anche l'autogol.

42' - Finalmente riesce ad accendersi un po' Chiesa che serve Bonaventura ai 20 metri. Fallo di Rincon: buona punizione per la Fiorentina.

38' - Castrovilli con una sbracciata apre un labbro a Zaza. Altra pausa in un match sinceramente poco emozionante fin qui.

36' - Ribery esce da una doppia marcatura e mette in mezzo un cross pericoloso, non letto da Kouamé e Chiesa. Copre bene ancora una volta il Torino che non sta lasciando spazi all'attacco gigliato.

32' - Altro passaggio sbagliato da Ribery, fin qui anche lui lontano dal fulcro del gioco.

30' - Riparte la sfida con un fuorigioco fischiato a Chiesa.

28' - Cooling break fischiato da Abisso. Fa molto caldo al Franchi, le due squadre possono raccogliere un po' le forze.

26' - Serie di azioni poco pericolose da parte delle due squadre, fin qui piuttosto bloccate. Chiesa molto attivo ma non sempre produttivo, Castrovilli un po' sottotono.

22' - Salva tutto Dragowski! Linetty con un tocco sotto libera Berenguer in area: controllo e tiro sul quale il portierone polacco si oppone con un grande intervento. Pericoloso ancora sugli sviluppi dell'azione il Torino, ma in due tempi salva Dragowski.

18' - Kouamé! Grande occasione per la Fiorentina! Cross al bacio di Biraghi, Louamé prende il tempo a tutti ma da due passi colpisce male. Fiorentina ad un soffio dal vantaggio!

17' - Graziato invece Rincon intervenuto malamente su Kouamé a centrocampo.

15' - Giallo per Milenkovic, che stende Belotti dopo aver sbagliato un aggancio.

14' - Grande aggancio in area di Chiesa, che appoggia per Bonaventura: tiro del centrocampista murato.

13' - Gioco ancora fermo per un pestone subito da Belotti. Qualche istante di pausa e poi riparte il match.

11' - Serie di calci da fermo del Torino che spaventano la Fiorentina. Alla fine nulla di fatto per la squadra granata.

8' - Ribery si accende e libera Biraghi in area. Purtroppo sul destro, e l'esterno finisce per sbagliare il passaggio.

7' - Botta al volto subita da Ribery e causata da Izzo. Dopo le cure, si riprende il francese.

6' - Azione molto pericolosa della Fiorentina, che prima con un doppio cross di Biraghi e poi di Chiesa spaventa la difesa del Torino, poi il pallone finisce a Duncan che scarica il sinistro: murato anche questo.

4' - Buono schema della Fiorentina che alla fine libera Bonaventura al limite dell'area: l'ex Milan tenta il destro, rimpallato.

3' - Primi minuti interlocutori al Franchi, con le due squadre partite a ritmi compassati.

2' - Fermato Ribery per una posizione di fuorigioco. Il francese comunque era stato raggiunto dai difensori granata.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dal Torino.

17.59 - Torino in completo bianco, Fiorentina invece con le nuove divise viola Robe di Kappa.

17.58 - Entrano in questo momento in campo le due squadre, rigorosamente in momenti sflasati. I primi ad entrare sono gli arbitri, guidati da Abisso.

17.53 - C'è anche un nuovo maxi-schermo al Franchi. CLICCA QUI per vedere la foto

17.50 - Prima del match hanno parlato German Pezzella e Daniele Pradè. Clicca QUI e QUI per leggere le loro parole.

17.45 - Squadre che stanno concludendo il riscaldamento e rientrano negli spogliatoi in vista dell'entrata in campo. Manca sempre meno al calcio d'inizio!

Quarantotto giorni dopo riparte la Serie A e riparte la Fiorentina! Alle 18 prenderà il via il campionato dei viola in un Franchi ancora vuoto, contro un Torino che ha cambiato la guida tecnica e adesso ha Giampaolo a sedere in panchina. Una partita tra due squadre le cui ambizioni e aspettative sono ancora tutte da decifrare. La formazione di Iachini vuole ripartire da dove ha lasciato: con una vittoria che darebbe nuova linfa ad un ambiente un po' perplesso e gioia al presidente Commisso, per l'occasione in tribuna. FirenzeViola.it vi racconterà tutte le emozioni del match: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Milenkovic, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Ribery (c), Kouamé.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Izzo; Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Belotti, Zaza.