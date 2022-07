FIORENTINA, SCORPACCIATA DI GOL! RIVIVI NEL LIVE DI FV IL TRIANGOLARE DI OGGI

Termina 6-0 il secondo match del triangolare della Fiorentina: dopo la vittoria per 7-0 contro l'Olginatese, i viola si ripetono anche contro la Sanvitese nella seconda mini-partita del triangolare. Per la squadra di Italiano nella sfida contro la formazione che milita nell'Eccellenza friulana, vanno a segno Luka Jovic (doppietta), 2 Nicolas Gonzalez, Alessandro Bianco, Benassi.

45'- NICO ALLO SCADERE! Sinistro a giro splendido e palla sotto la traversa per il 6-0 della Fiorentina.

42'- Discesa di Saponara che mette in mezzo dalla sinistra, sul secondo palo nessuno raccoglie l'invito del fantasista viola.

40'- Fiorentina in controllo del possesso. Spunto di Favasuli, che si accentra dalla destra ed esplode un destro che spedisce alto.

38' -CAMBIO PER LA FIORENTINA: esce Benassi, autore dell'ultima rete della Fiorentina. Spazio per Costantino Favasuli, classe 2004.

36'- Duncan è andato più volte vicino al gol. Il ghanese si sta rendendo pericoloso con inserimenti e conclusioni ma non è ancora riuscito a mettere il segno.

30'- 5-0 VIOLA! Sinistro potente e preciso dal limite per Marco Benassi, che trova il gol dalla distanza.

27'- Sinistro violento ma impreciso di Duncan dal limite. Palla fuori.

25' - Jovic ad un passo dalla tripletta. Deviazione sotto porta fuori di poco per il serbo.

19'- Luka Jovic trova la doppietta: serbo in grande spolvero anche oggi, con una deviazione vincente dopo un'azione partita dalla fascia destra.

16'- Imbucata di Nicolas Gonzalez per Benassi: Fiorentina che costruisce sulla catena di destra con l'inserimento dell'ex Toro, anticipato al momento della conclusione dall'uscita del portiere della Sanvitese.

11' ALESSANDRO BIANCO FA 3-0! Fiorentina che nel giro di pochi minuti sblocca e arrotonda il match, con l'ex Primavera che in inserimento fa 3-0.

8' NICOLAS GONZALEZ! Su pallone che si impenna in area l'argentino gira di testa e fa 2-0.

7' LUKA JOVIC! Il serbo va a segno anche contro la Sanvitese con una conclusione potente e precisa!

5'- Ancora 0-0 dopo cinque minuti, viola che non riesce a sfondare.

1'- INIZIA FIORENTINA-SANVITESE!

Ecco gli undici che scenderanno in campo nella seconda mini-gara contro la Sanvitese:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Benassi, Rasmussen, Quarta, Biraghi; Mandragora, Bianco, Duncan; Saponara, Jovic, Nico Gonzalez. All.: Italiano.

****************************************************************

FINISCE 7-0 IL PRIMO MATCH (DI QUARANTACINQUE MINUTI) DELLA Fiorentina. A segno Bonaventura, Cabral (4), Ikoné, Maleh.

44'- POKER DI CABRAL! Azione in solitaria di Ikoné sulla destra, che sterza al centro e dopo una serie di finte serve al limite il compagno; il numero nove arma il destro e con una potente conclusione sigla il quarto gol personale.

43' - YOUSSEF MALEH PER IL SESTO GOL VIOLA! Ennesimo gran cross di Terzic, il portiere avversario anticipa il colpo di testa di Cabral ed il pallone viene riciclato da Ikoné per Maleh, che col mancino trafigge portiere e difensori appostati sulla linea.

41' - CABRAL SOTTOMISURA! Su un rimpallo in area la palla arriva al nove, che con astuzia deposita in porta con uno scavino.

40'- Bonaventura spacca la traversa! Destro micidiale dal limite e secondo legno per il centrocampista viola, che ha anche trovato il gol dell'1-0 in apertura.

37'- Altra chance per Cabral, che si mette in proprio e, dopo essersi girato in area, esplode un mancino che il portiere avversario sventa respingendo.

35'- Sottil, ancora claudicante, rientra in campo.

33' - Brutto pestone per Sottil, che cade a terra dopo un intervento in ritardo sulla trequarti. Giocatore a terra e sanitari che accorrono in campo.

28'- IKONE PER IL QUARTO GOL DEI VIOLA! Giocata intelligente di Bonaventura, che raccoglie al limite, attira la pressione di due difensori e allarga per il compagno; il francese controlla e batte il portiere avversario da pochi passi.

20'- Traversa di Bonaventura: il centrocampista viola riceve all'altezza del vertice destro dell'area avversaria, si sposta palla sul mancino e con un tiro deviato colpisce in pieno il montante alto.

18'- Fiorentina in costante proiezione offensiva; i viola sfruttano le due fasce e l'ottima forma di Alexa Terzic e Jonathan Ikone, in assoluto tra i migliori in campo insieme a Cabral.

15'- UNO-DUE CABRAL! Doppietta per il brasiliano che incrocia alla perfezione col sinistro su un filtrante che lo libera in area. 3-0 Fiorentina.

12'- 2-0 DI CABRAL! Da un altro cross dalla fascia nasce il 2-0, con il brasiliano che gira in rete da pochi passi.

10' VANTAGGIO FIORENTINA! Bonaventura finalizza al meglio un gran cross dalla sinistra di Terzic

6'- Altra chance per Cabral, che non trova la coordinazione sottoporta per tradurre in rete una respinta difettosa del portiere avversario.

3'- Da segnalare come il capitano della Fiorentina di oggi sia Giacomo Bonaventura.

1'- Primo pallone buono per Cabral, imbeccato da Ikoné. Tiro-cross del brasiliano che viene respinto dalla difesa brianzola.

17:21- PARTITI! Comincia Fiorentina-Olginatese!

17:12- Dopo 45 minuti finiti 1-1, la prima "mini-gara" del triangolare di Moena termina ai rigori con la vittoria per 5-4 della Sanvitese: l'Olginatese esce sconfitta dal primo atto del triangolare ed affronterà quindi la Fiorentina tra poco.

17:08- Ecco le scelte di Vincenzo Italiano e della Fiorentina, in attesa che i rigori decretino chi tra Olginatese e Sanvitese vincerà il primo incontro:

FIORENTINA (4-3-3): Gollini, Pierozzi, Igor, Milenkovic, Terzic; Amrabat, Bonaventura, Maleh; Ikoné, Sottil, Cabral. All.: Vincenzo Italiano.

17.06- Fiorentina che si sta scaldando in attesa della fine della partita tra Olginatese e Sanvitese.



Secondo test per la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano: dopo il successo di martedì per 7-0 contro il Real Vicenza, i viola incroceranno in un torneo triangolare in cui sfideranno l'Olginatese e la Sanvitese, due squadre di Eccellenza. Dopo la gara d'esordio tra la compagine lombarda e quella friulana, la Fiorentina scenderà in campo contro la perdente di questo mini-match (previsto infatti un solo tempo per sfida). Segui la diretta testuale con il Live di FirenzeViola.it e sull'app di Radio FirenzeViola.