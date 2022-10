FIORENTINA, Mai due ko di fila con 4 gol subiti in casa

La partita tra Fiorentina e Inter entrerà nella storia, anche se in negativo per i Viola. Non era mai successo nella storia del club gigliato, infatti, che arrivassero due sconfitte consecutive al Franchi subendo 4 gol. Libro dei record (purtroppo) aggiornato, dopo le partite con Lazio e Inter. La prossima gara casalinga della Fiorentina sarà contro la Salernitana nel turno infrasettimanale, mercoledì 9 novembre: sarebbe importante invertire il trend e chiudere con una vittoria l'anno solare 2022 davanti al proprio pubblico.