FIORENTINA-JUVE, Rivivi l'avvicinamento al match

19.40 - Con le formazioni ufficiali termina il nostro live. Su FirenzeViola.it tutte le emozioni della serata.

19.30 - Dopo la Fiorentina è arrivata al Franchi anche la Juventus. Il pullman bianconero è stato accompagnato da epiteti non proprio affettuosi da parte dei tifosi presenti. CLICCA QUI per il video

19.20 - Grandi applausi per l'arrivo della Fiorentina allo stadio, in particolare per Vincenzo Italiano. CLICCA QUI per il video

19.10 - Al suo arrivo al Franchi i tifosi presenti hanno applaudito Daniele Pradè, direttore sportivo presentatosi ai cancelli del Franchi per seguire la sfida dal suo posto in Tribuna.

19.05 - Ci sarà un'esibizione prima della partita. Come mostra il video in calce, è arrivato anche un gruppo di musicisti.

18.56 - È arrivato anche Joe Barone al Franchi. CLICCA QUI per il video

18.48 - Prima che escano le formazioni ufficiali un ripasso delle indicazioni della vigilia. Questa la PROBABILE FORMAZIONE della Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara.

18.42 - Sono già molti i tifosi della Fiorentina che si sono riversati in zona stadio ad oltre un paio d'ore dal match. Tante maglie, bandiere e vessilli viola per una presenza di pubblico che sfiorerà il sold-out al Franchi. CLICCA QUI per le immagini

18.40 - È l'ultimo ciak di una stagione intensissima per la Fiorentina, tornata a lottare per l'Europa e pronta a giocarsi il tutto per tutto nell'ultima sfida del campionato contro la Juventus. Un destino intrecciato quello con i bianconeri, che tra la cessione di Vlahovic e le semifinali di Coppa Italia ha accompagnato la squadra di Vincenzo Italiano per tutta la stagione. FirenzeViola.it vi racconta live tutte le emozioni dell'avvicinamento alla partita del Franchi che può essere considerata la più importante della stagione.