FIORENTINA-JUVE 4-3, Rivivi il live di FV!

95' - Finisce qui. Fiorentina batte Juve 4-3

95' - Gol della Juve! Cross nel mezzo dalla bandierina e colpo vincente di Markovic che fa 4-3

94' - Grande occasione della Juve. Un rigore in movimento sbagliato Markovic. Calcio d'angolo Juve

91' - Tiro da fuori area di Petrelli, Poco a lato alla destra di Ghidotti

90'- Cinque minuti di recupero

87' - Angolo della Fiorentina su un cross di Ferrarini ribattuto. Rimessa dal fondo, corner che si è sviluppato in un nulla di fatto

84' - Brutto fallo sulla fascia destra vicino al limite dell'area di Bolata su Beloko. Il giocatore viola reagisce contro lo juventino e si fa ammonire. Era diffidato e salterà in caso di semifinale la prossima partita.

81'- Quarto cambio della Juve. Esce Manzolin, entra Pinelli, classe 2001

80' - Secondo cambio della Fiorentina: esce Meli, entra Hanuljak.

76' - GOOOOL DELLA FIORENTINA!!! Antzoulas sigla il il 4-2. Dagli sviluppi del corner conquistato poco prima nasce il quarto gol viola. Cross dentro, colpo di testa di Vlahovic ribattuto da Busti sulla traversa e sfera che rimane sulla riga di porta. Il più scaltro di tutti è Antzoulas che in tuffo di testa ribadisce in rete

75' - Contropiede viola con Montiel che manda Koffi, pallone in calcio d'angolo

71' - Terzo cambio nella Juve. esce Portanova, entra Markovic

69' - Rischia grosso la Fiorentina. Bella giocata con un sombrero del numero undici bianconero che poi mette il cross in area. Petrelli tutto solo impegna Ghidotti che è bravo a respingere

67' - Bel tiro dalla distanza di Cappellini. Traiettoria insidiosa del pallone ma bravo Ghidotti a bloccare il pallone

65' - Primo cambio per la Fiorentina: esce Maganjic, entra Koffi

63' - Ci prova Moreno con una conclusione personale ma la sfera finisce fuori di un soffio.

62 ' - Secondo cambio nella Juve: fuori Monzialo, dentro Di Francesco.

61' - Occasione clamorosa sui piedi Vlahovic. Cross basso dalla destra di Ferrarini sul quale si avventa Vlahovic che in scivolata non riesce a impattare bene la sfera e a trovare lo specchio della porta

60' - Gol della Juve! Grande azione di Moreno che partendo da destra si accentra e allarga dall'altra parte per Anzolin. Ottimo il cross che trova la testa di Nicolussi. Colpo di testa angolato che bacia il palo e finisce in rete. Il capitano bianconero porta il risultato sul 3-2. La Juve accorcia

56' - Occasione viola con Maganjic. Il numero dieci viola si mette in proprio girandosi e calciando di destro ma strozza troppo il pallone che finisce sul fondo. Anzione nata dagli sviluppi di un calcio d'angolo

52' - Salva Ghidotti su Portanova che aveva anticipato con la punta Gillekens su un rimpallo in area. Bravo il portierino viola a rimanere in piedi e respingere

50' - GOOOL DELLA FIORENTINA!!! DOPPIETTA DI VLAHOVIC!!! Palla di Ferrarini che vede l'inserimento di Beloko. Grande assist proprio di quest'ultimo che va via sulla fascia destra e serve in area Vlahovic che non può sbagliare il tap-in a porta vuota. 3-1 per la Fiorentina

48' - Un po' di nervosismo in campo per una punizione fischiata alla Juve su un intervento un po' duro di Simonti. Nervosi soprattutto Maganjic con Fagioli

46' - Cambio nella Juve: esce Portanova, entra al suo posto Moreno

--- FINE PRIMO TEMPO ---

Dusan Vlahovic, autore del secondo gol viola, ha commentato così la gara prima di rientrare negli spogliatoi: "E' una partita molto dura e difficile. Dobbiamo rimanere concentrati per tutti i 90 minuti per portare a casa la vittoria. E' una partita importante per tutti noi, per la città e i tifosi. Non dobbiamo regalare nulla".

46' - Finisce adesso il primo tempo. Fiorentina che ha ribaltato il risultato proprio nel finale: 2-1 all'intervallo

45' - La Juve chiede un rigore. Portanova spinto in area, ma l'arbitro non ravvisa gli estremi per il penalty

44' - GOOOOL DELLA FIORENTINA!!! 2-1!!! VLAHOVIC!!! Cross dalla trequarti di Montiel che pesca in area Vlahovic. Il numero nove viola è bravo ad avventarsi sul pallone e a colpirlo di testa. Il pallone viene deviato dal difensore juventino e prende una strana traiettoria che scavalca Busti che non può far nulla

42' - Straripante Beloko che palla al piede allarga per Vlahovic che si porta il pallone sul destro e calcia. Centrale il tiro del numero nove viola

40' - Bandeira va giù in area dopo un contatto, lascia correre l'arbitro. Si lascia andare il calciatore juventino, bravo l'arbitro a lasciar correre

37' - Brutto fallo di Beloko su Bandeira, Punizione in zona d'attacco per la Juve. Respinta bene dalla difesa viola

34' - Tiro dall distanza di Vlahovic ma debole, sfera che termina nelle mani di Busti

31' - GOOOOL DELLA FIORENTINA!! MAGANJIC sigla il pareggio. Nasce tutto da un lancio lungo di Gillekens che pesca Meli. Esce a vuoto Busti che regala il pallone al numero undici viola che si trova a porta vuota; ma defilato è bravo a servire a rimorchio Montiel che calcia verso la porta. Sul traiettoria di tiro si trova Maganjic che di tacco l'appoggia in rete. Partita di nuovo in parità

27' - Calcio d'angolo per i viola. Ci arriva Gillekens sul pallone ma il suo colpo di testa finisce sopra la traversa. Continua a spingere la squadra di Bigica

25' - Contropiede Fiorentina guidato da Montiel che arrivato ai venti metri calcia ma in maniera debole e la sfera finisce nelle mani di Busti. Sospetta una trattenuta su Maganjic durante la ripartenza viola, non sanzionata dal direttore di gara.

22' - Efficace la pressione dei viola sugli inizi di azione della Juve. Fallo di Fagioli, punizione interessante per i viola a circa 30 metri dalla porta di Busti. Tirata dal viola Gillekens che non calcia benissimo. Palla alta

20' - Punizione defilata dalla trequarti per i viola. Batte la punizione Montiel ma la palla viene ribattuta e respinta bene dalla difesa della Juve

19' - Tiro dalla distanza dello juventino Francofonte. Pallone alto che non impensierisce Ghidotti

15' - Reazione viola che sta provando a spingere dopo il gol subito. Torna a pressare alto la squadra di Bigica

11' - Gol Juve! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto corto dai bianconeri, nasce un cross di Fagioli tagliato in aerea, spizzato dal viola Gillekens sul secondo palo. Si fa trovare pronto Portanova che a due passi dalla porta gigliata non sbagli il tap-in al volo.

9' - Che occasione per la Fiorentina! Sui piedi di Vlahovic. Una buonissimo passaggio filtrante di Beloko che mette Vlahovic a tu per tu con Busti. Il portierino della Juve è bravo e reattivo a respingere il tiro dell'attaccante viola

6' - E' la Juve ora a tenere la palla dopo un grande avvio viola. Occasione Juve ma Portanova al momento del tiro scivola in area di rigore e non riesce a calciare

3' - Fiorentina partita forte, sta schiacciando la Juve. Chance per Maganjic che non impatta bene la sfera: palla ancora tra le braccia di Busti.

1' - Subito Fiorentina con Vlahovic che ci prova dalla distanza: tiro debole in mano a Busti

0' - Si comincia! Primo pallone giocato dai viola

Alle ore 14.30 prenderà il via la sfida tra Fiorentina Primavera e Juventus Primavera valida per la Coppa Italia di categoria. Ecco la formazione ufficiale gigliata schierata da mister Bigica:

FIORENTINA (4-3-3): Ghidotti; Ferrarini, Gillekens, Antzoulas, Simonti; Beloko, Lakti, Meli; Montiel, Vlahovic, Maganjic.

JUVENTUS (4-3-3):: Busti, Bandeira, Da Fonseca, Anzolin, Francofonte, Boloca, Cappellini, Manzialo, Nicolussi, Caviglia, Petrelli, Fagioli, Portanova.