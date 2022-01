FIORENTINA, Il programma odierno in casa viola

Seduta pomeridiana in programma alle ore 14:30 in casa Fiorentina: dopo le 24 ore di riposo concesse da Vincenzo Italiano al suo gruppo, la squadra viola da oggi riprenderà a lavorare per preparare l'impegno di sabato sera alle 20:45 contro la Lazio. Da valutare le condizioni dell'acciaccato Piatek, mentre oggi dovrebbe tornare a lavorare anche Biraghi, dopo l'attacco febbrile dei giorni scorsi. Attesa per il ritorno in Italia di Amrabat dopo l'eliminazione in Coppa d'Africa e di Torreira, in Uruguay e alle prese col Covid.