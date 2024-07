FIORENTINA, Il programma: il Viola Park riapre ai tifosi

Dopo una giornata all’insegna della segretezza, in cui probabilmente Raffaele Palladino sarà andato più nel dettaglio dei propri dettami tattici; quest’oggi riaprono al pubblico i cancelli del Viola Park. La squadra, come sempre, sarà impegnata in una doppia seduta mattutina (09:30) e pomeridiana e alle 17:00 i sostenitori gigliati potranno entrare all’interno del centro sportivo per ammirare l’allenamento delle 18:00.