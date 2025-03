Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento pomeridiano

La Fiorentina prosegue la sua preparazione in vista della gara di domenica contro l'Atalanta. La squadra di Raffaele Palladino scenderà in campo, al Viola Park, alle ore 15:00 per una seduta di allenamento a porte chiuse.