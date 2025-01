FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

Giornata di vigilia in casa fiorentina, che domani scenderà nuovamente in campo per la prima uscita del 2025, in casa contro il Napoli capolista. Dopo il pareggio di Torino contro la Juventus, la squadra di Palladino prova a ripartire anche in campionato, dove la vittoria manca da troppo tempo. Quest’oggi, la squadra sarà dunque al Viola Park per la rifinitura in vista dello scontro con i partenopei.