FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Dopo l’impegno infrasettimanale in Conference League, con il pareggio per 1-1 contro il Vitória Guimarães che ha garantito alla Viola l’accesso diretto agli ottavi di finale, oggi è giornata di vigilia. Per la prima volta in questa stagione, infatti, la Fiorentina scenderà in campo per il posticipo del lunedì. La squadra si ritroverà al Viola Park per la rifinitura, in preparazione alla sfida contro l'Udinese, in programma domani alle 18:00 allo stadio Franchi.