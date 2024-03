FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

© foto di Claudio Giovannini

Archiviato il pareggio maturato allo Stadio Olimpico Grande Torino contro i granata, per la Fiorentina è già tempo di voltare pagina perché tra pochi giorni ricomincia il cammino europeo. Giovedì alle 21:00 la Fiorentina sarà infatti impegnata alla Boszik Arena contro il Maccabi Haifa, per questo motivo la squadra si ritroverà quest’oggi al Viola Park per la seduta di allenamento prevista alle ore 15:00.