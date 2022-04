INDISCREZIONI DI FV PIEROZZI, GLI OCCHI DEL SASSUOLO SUL 2001 DEI VIOLA Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... NOTIZIE DI FV VIOLA, GIORNATA DI CAMPO TRA PRIMAVERA E FEMMINILE Quella di oggi per l'universo Fiorentina è senza dubbio vissuta quale giornata di avvicinamento alla sfida di domani, la vigilia del derby mediceo contro l'Empoli. Non soltanto questo, però, perché già oggi per alcune formazioni in maglia... Quella di oggi per l'universo Fiorentina è senza dubbio vissuta quale giornata di avvicinamento alla sfida di domani, la vigilia del derby mediceo contro l'Empoli. Non soltanto questo, però, perché già oggi per alcune formazioni in maglia... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 aprile 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi