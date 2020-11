FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

La Fiorentina si allenerà questa mattina alle ore 11.00. Sessione di allenamento particolare per Cesare Prandelli, che sfrutterà il vantaggio di avere alcuni giocatori come Biraghi e Castrovilli che non sono partiti per le rispettive nazionali a causa della decisione dell'Asl. Prosegue il lavoro del nuovo tecnico viola al fine di migliorare la situazione del gruppo in vista del prossimo incontro contro il Benevento.