FIORENTINA, Ecco il programma di oggi in casa viola

© foto di Federico De Luca 2025

Secondo giorno di lavoro settimanale per la Fiorentina. Dopo la seduta pomeridiana di ieri, si replica stamani, a partire dalle 11, al Viola Park. In vista della gara di domenica sera contro la Lazio da valutare soprattutto le condizioni di Danilo Cataldi, out anche contro il Torino e in dubbio per la trasferta nella Capitale. Segui tutti gli aggiornamenti su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!