FirenzeViola Fiorentina-Celje 2-2, i viola di nuovo in semifinale: rivivi la gara coi migliori scatti

La Fiorentina ha pareggiato in casa per 2-2 contro il Celje passando, grazie al successo per 2-1 maturato in trasferta, in semifinale di Conference League. A segno per i viola Mandragora nel primo tempo e Kean nella ripresa, reti che permettono ai viola di Palladino di accedere al penultimo atto del torneo dove fronteggeranno il Betis Siviglia. FirenzeViola.it vi ripropone i migliori scatti della gara col Celje: