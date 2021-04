FIORENTINA-ATALANTA 2-3, Rivivi il LIVE di FV!

22.43 - Con la partita finisce qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le notizie e le voci dal post-partita.

22.42 - Niente da fare dunque per la Fiorentina, capace di ribaltare una partita che pareva persa ma poi ingenua a subire gol dopo due minuti su rigore. L'Atalanta, apparsa nettamente superiore a larghi tratti, conquista 3 punti importanti per la zona Champions.

90' +4' - PALLA SULLA BARRIERA, FINISCE QUI AL FRANCHI. L'Atalanta passa 3-2.

90' +3' - Borja Valero si accartoccia sul pallone e prende un calcio. Punizione per la Fiorentina dal limite .

90' +3' - Copertura di Djimsiti che mette fuori. Ultima occasione per la Fiorentina.

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

86' - Cambio nell'Atalanta: fuori Zapata, dentro Miranchuk.

85' - Dragowski salva ancora su Zzapata! A tu per tu con il polacco, l'attaccante gli spara addosso.

84' - Pasalic! Palla sanguinosa persa dalla Fiorentina in impostazione, ma Pasalic tutto solo a centro area spara fuori su assist di Ilicic.

83' - Cross pericoloso di Gosens per Freuler, troppo lungo. Fiorentina che può ripartire.

80' - Ultimi 10 di gara al Franchi, con la Fiorentina che sta provando il tutto per tutto per trovare il pareggio, esponendosi ai contropiedi dell'Atalanta. Può succedere ancora di tutto però.

78' - Salva Milenkovic! Poi Zapata! Il difensore salva su Pasalic prima che riesca a concludere, poi l'attaccante colombiano spara alto un destro a giro.

77' - Altro doppio cambio per la Fiorentina: dentro Venuti e Callejon per Martinez Quarta e Bonaventura.

74' - Vlahovic! Torsione su cross di Biraghi, ma il colpo di testa finisce fuori. Grande gesto fisico però del serbo.

72' - Giallo per Milenkovic che stende Pasalic.

71' - Dura meno di due minuti il pareggio della Fiorentina, mentre Iachini opera un doppio cambio: dentro Borja Valero ed Eysseric per Castrovilli ed Amrabat.

70' - GOL DELL'ATALANTA. Dragowski tocca ma non basta: Ilicic su rigore fa 2-3.

68' - CALCIO DI RIGORE PER L'ATALANTA. Tocco di mano in area di Martinez Quarta, ad un centimetro da Ilicic. Ma l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.

66' - Kouame attacca la profondità e salta secco Djimsiti con un sombrero, poi appoggia per Vlahovic: da due passi il serbo non sbaglia ed incredibilmente la Fiorentina pareggia!

66' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLLL!! VLAHOVIC!!! MA CHE GIOCATA DI KOUAME!

65' - Ilicic prova l'imbucata per Maehle, che non segue però il passaggio. Palla a Dragowski.

63' - Doppio cambio nell'Atalanta: fuori Muriel e Malinovskyi, dentro Maehle ed Ilicic.

61' - Tiro di Bonaventura pericoloso, ma murato dalla difesa dell'Atalanta.

60' - Dragowski salva su Toloi! Altro corner sul quale la Fiorentina va in difficoltà, con Toloi che calcia da due passi. Grande intervento del portiere viola che salva i suoi.

59' - Risponde l'Atalanta con Muriel su punizione: tiro col destro deviato dalla barriera in corner.

57' - Rimessa laterale dubbia, la Fiorentina batte veloce e Biraghi sulla sinistra mette in mezzo. Sponda di Caceres perfetta per Vlahovic, che prende la mira e l'angolino, accorciando le distanze. Gara di nuovo aperta all'improvviso al Franchi!

57' - GOOOOLLL!!! GOOOLLL!!! SEGNA VLAHOVIC!

56' - Fiorentina che sta provando ad alzare un po' il proprio baricentro, anche se per ora la pressione non è particolarmente alta.

53' - Giallo per Amrabat che ferma Pasalic dopo aver perso malamente palla.

50' - Martinez Quarta parte per il break offensivo, ma sbaglia malamente il passaggio largo per Biraghi. Nulla di fatto.

48' - Zapata va via a Martinez Quarta in area, poi sul cross basso per fortuna Pasalic non riesce ad arrivare sul pallone. Si salva la Fiorentina.

45' - SI RIPARTE! Con un cambio nell'Atalanta: fuori Romero, dentro Djimsiti.

--- INTERVALLO ---

45'+2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-2.

45' +2' - Castrovilli! Prova il sinistro dal limite, fuori non di molto.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

45' - Fiorentina che ha subito il doppio colpo di Zapata. La sensazione è che gli uomini di Iachini vogliano evitare l'imbarcata prima di rientrare negli spogliatoi.

41' - Il gol è buono. 2-0 per l'Atalanta.

40' - Posizione da valutare, ma Zapata ha messo in porta un assist al bacio di Malinovskyi per il colombiano. VAR al lavoro.

40' - GOL DELL'ATALANTA! Raddoppia ancora Zapata.

38' - Bella giocata di Vlahovic che sulla sinistra salta secco Romero, poi però prova il destro in area: sbilenco, finisce all'altezza della bandierina.

37' - L'Atalanta sembra sempre in grado di spaventare la Fiorentina, che però quantomeno sta lottando.

34' - Numero di Muriel in ripartenza su Milenkovic, graziato dall'arbitro visto che il difensore ha steso il colombiano.

32' - Altra occasione Atalanta! Cross teso che trova quattro giocatori liberi in area, anche se forse in fuorigioco. Nessuno comunque era riuscito a toccare il pallone.

32' - Giallo a Pezzella che stende Pasalic sulla trequarti.

30' - Zapata! Si divora il raddoppio calciando addosso a Dragowski tutto solo davanti al portiere polacco.

27' - Fiorentina che però si è svegliata dopo l'inizio di grossa sofferenza. Cross di Biraghi che finisce a Vlahovic, la cui conclusione però viene strozzata troppo.

26' - Caceres! Ottimo terzo tempo sulla punizione successiva, ma la palla termina fuori di pochissimo.

23' - Giallo per Romero dopo un intervento duro su Vlahovic. La Fiorentina chiede il rosso anche se il giallo pare sufficiente.

22' - Ancora una volta pericolosa l'Atalanta, con un cross di Zapata che non viene colpito da nessuno e termina dall'altra parte.

19' - Zapata! Palla al bacio di Muriel per l'attaccante che colpisce di prima: Dragowski attento respinge in tuffo. Fiorentina in difficoltà sulle imbucate della Dea.

18' - Ancora Gosens pericolosissimo, anche se in netto fuorigioco: colpisce da due passi di testa trovando l'opposizione di Dragowski, ma l'azione non era valida.

15' - Dalla parte opposta parte il contropiede della Fiorentina, con un cross basso di Bonaventura chiuso in corner dall'Atalanta. L'arbitro però fischia un inspiegabile fuorigioco.

15' - Gosens! Colpisce lui di testa su un altro cross da corner: Dragowski con i pugni si oppone.

13' - Cross dalla destra che trova Zapata tutto solo a centro area, tra Bonaventura e Pezzella. Per il colombiano è un gioco da ragazzi colpire di testa e infilare in rete il gol del vantaggio ospite.

13' - GOL DELL'ATALANTA! Ha segnato Zapata.

12' - Ancora avanti l'Atalanta che sta macinando gioco sulla trequarti. La difesa della Fiorentina fin qui regge.

8' - Ci prova Muriel: il colombiano è bravo a proporsi tra le linee e premia il taglio sul secondo palo di Toloi con una palla-laser che è però troppo arretrata per il numero due dell'Atalanta.

6' - Serie di contatti a centrocampo. Prima l'arbitro lascia correre su Kouame e Muriel, poi fischia una gamba tesa a Martinez Quarta.

4' - Ancora in avanti l'Atalanta con Zapata che guadagna un corner. Poi Palomino prova un altro cross ma calcia direttamente fuori. Per ora si gioca in una sola metà campo.

1' - Prima iniziativa e primo tiro dell'Atalanta, con Malinovskyi che spara altissimo un sinistro dalla distanza.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dall'Atalanta, quest'oggi in completo bianco. Fiorentina in viola

La Fiorentina per mettersi definitivamente al sicuro, l'Atalanta per proseguire la sua marcia Champions. Stasera al Franchi va in scena il posticipo di Serie A tra due squadre che cercano punti importanti per il proprio percorso. Sotto gli occhi di Rocco Commisso, Iachini vuole dare continuità al pareggio di Genova e battere l'Atalanta in una partita che almeno sulla carta si prospetta semi-impossibile. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Quarta, Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Kouame, Vlahovic.

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini, Toloi, Romero, Palomino, Gosens, De Roon, Freuler, Malinovskyi, Pasalic, Muriel, Zapata.