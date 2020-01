FIORENTINA-ATALANTA 2-1, Rivivi il LIVE di FV!

17.00 - Finisce qua anche la nostra diretta testuale. Restate con FirenzeViola.it per tutte le notizie dal post-partita.

16.56 - Una girandola di emozioni al Franchi, con la Fiorentina che prima passa in vantaggio con Cutrone, poi viene raggiunta da Ilicic. L'espulsione di Pezzella sembrava aver marchiato la partita, ma un gol di Lirola nel finale ha fatto esplodere il Franchi e permesso a Iachini di restare imbattuto. Festa grande a Firenze!

90' +3' - E FINISCE QUI! La Fiorentina batte 2-1 l'Atalanta e passa ai quarti di finale di Coppa Italia.

90' 3' - Malinovskyi! Palla fuori di un soffio! Tiro potentissimo con il sinistro da fuori area, Terracciano prega con gli occhi e vede il pallone uscire.

90' +2' - Gomez! Para Terracciano! Sinistro debole in spaccata dal limite dell'area, raccolto facilmente dal portiere della Fiorentina. Manca un minuto!

90' +1' - Terracciano raccoglie a centro area un traversone di Ilicic. Altri secondi preziosi guadagnati dalla Fiorentina.

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

90' - Prima Castrovilli non riesce a tenere palla in avanti, poi Dalbert d'esperienza guadagna una rimessa laterale sulla sinistra.

88' - Terracciano raccoglie un cross di Ilicic e perde qualche secondo fondamentale.

88' - Cambio nella Fiorentina: entra Chiesa, esce Vlahovic.

87' - Crampi per Castrovilli, che non ce la fa più.

87' - Castrovilli sfida tutta l'Atalanta e dopo quattro dribbling finisce stremato per perdere palla sulla sinistra.

86' - Si sta riversando in avanti l'Atalanta, in cerca del pareggio.

84' - Azione improvvisa della Fiorentina, con Pulgar che trova un corridoio meraviglioso per Lirola. Lo spagnolo si porta il pallone avanti, entra in area e spara il destro rasoterra che si insacca all'angolino opposto. Esplode la Fiesole! Tutti sotto la Curva!

84' - GOOOOOLLLL!!!! GOOOOLLL!!! GOOOLLL!!! LIROLA!!! VANTAGGIO FIORENTINA!

83' - Continua la pressione offensiva dell'Atalanta, che si conclude con un sinistro alle stelle calciato da Malinovskyi.

82' - Terracciano è attento e con i pugni allontana all'altezza della linea della porta.

82' - ​​​​​​Nell'occasione è stato ammonito per proteste anche Beppe Iachini, infuriato per la gestione dei cartellini di Manganiello.

81' - Giallo severo a Dalbert, dopo che Ilicic si lascia andare platealmente sulla destra. Punizione per gli ospiti.

79' - Bell'azione sulla destra di Benassi, che alla fine guadagna un corner. Sul calcio d'angolo Caceres non riesce a colpire e viene anticipato a centro area.

77' - Serie di scontri che coinvolgono Vlahovic, che alla fine commette fallo.

76' - Cambio nell'Atalanta: fuori Caldara, dentro Palomino.

75' - Occasione Fiorentina! Vlahovic si fa tutto il campo palla al piede, poi viene fermato in area. Il pallone finisce a Benassi che tira da un metro: Gollini respinge ma l'arbitro fischia fuorigioco al centrocampista viola.

72' - Cambio nella Fiorentina: esce Cutrone, entra Caceres.

71' - Episodio decisivo dunque al Franchi, con la Fiorentina che si trova con un uomo in meno in un momento già di per sè difficile. Chiesa si rimette la pettorina: la squadra viola opererà comunque il primo cambio.

70' - ESPULSO PEZZELLA! Il difensore argentino cade in area e per l'arbitro è simulazione: doppio giallo e rosso per il capitano viola. Fiorentina in 10!

67' - Ennesima azione sulla sinistra dell'Atalanta, che porta ad un cross basso: Ilicic a centro area anticipa Pezzella e mette in porta il gol del pari.

67' - GOL DI ILICIC! Pareggia l'Atalanta.

65' - Var al lavoro per un fallo di mano in area di Ceccherini. Dopo circa un minuto, l'arbitro dice che non c'è nulla.

64' - Altra occasione Atalanta! Gomez scappa in area e mette in mezzo un cross basso: brividi per la difesa della Fiorentina, con Dalbert che allontana dopo un tocco provvidenziale di Terracciano.

61' - Cresce comunque la pressione degli ospiti, che adesso possono rammaricarsi per almeno un paio di clamorose occasioni.

60' - Incredibile palo dell'Atalanta! Muriel uccella Pezzella e poi libera Gosens dalla parte opposta: l'esterno a porta vuota colpisce un legno incredibile. Si salva ancora la Fiorentina!

59' - Fallo inspiegabile fischiato a Cutrone, che era andato via a Caldara nonostante la trattenuta del difensore. L'arbitro assegna fallo all'Atalanta e l'attaccante viola si infuria, Giustamente.

58' - Occasionissima Atalanta! Tutto di prima Pasalic si trova a tu per tu con Terracciano, ma spara addosso al portiere viola. Poi Terracciano si ritrova il pallone tra i piedi e lo regala a Malinovskyi, che a porta vuota spedisce alto.

57' - Cambio nell'Atalanta: esce Masiello, entra Gomez.

56' - Occasione Vlahovic! Masiello buca su un lancio di Dalbert e l'attaccante serbo viene anticipato anche questa volta da Djimsiti.

52' - Bella giocata di cattiveria di Cutrone, che resiste ad un contatto con Masiello e poi viene fermato in area.

51' - Vlahovic! Batte lui la punizione, con il pallone che non si abbassa in tempo ed esce alta non di molto.

51' - Giallo per Djimsiti, costretto a trattenere Lirola dopo una grande giocata di Castrovilli.

50' - La Fiorentina adesso tiene palla a centrocampo, anche se la partita resta movimentata.

47' - Ilicic! Va proprio lui con il sinistro, ma la conclusione finisce alta di circa un metro.

46' - Subito fallo conquistato da Ilicic al limite dell'area. Ceccherini l'ha bloccato fallosamente.

45' - VIA! PARTE IL SECONDO TEMPO!

45' - Cambio nell'Atalanta: fuori Freuler, dentro Ilicic.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - Finisce qui il primo tempo! Un'ottima Fiorentina va negli spogliatoi all'intervallo sul punteggio di 1-0. Per ora decide Patrick Cutrone.

45' +2' - Malinovskyi sulla barriera! Si salva la Fiorentina.

45' +1' - Giallo per Pezzella, che stende Malinovskyi nei pressi del limite dell'area. Ha rischiato di fare rigore il capitano viola. Ora ottima occasione per l'Atalanta.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

45' - Vlahovic non riesce a sfruttare al meglio una ripartenza e perde palla in area.

44' - Gosens! Calcia con il sinistro dopo un calcio d'angolo allontanato: palla in curva.

42' - Confusione in area viola: dopo un batti e ribatti Ceccherini allontana.

39' - Serie di giocate da lustrarsi gli occhi di Castrovilli, che esalta il pubblico. Un pubblico che intanto non sta risparmiando gasperini.

36' - Vlahovic sembra aver subito mentalmente l'errore di prima. Il serbo perde un paio di palloni un po' banali.

34' - Giallo per Caldara, costretto a fermare una ripartenza di Milenkovic con le cattive.

33' - Vlahovic si mangia un gol! Benassi a tu per tu con Gollini appoggia per il serbo, che però va morbido sul pallone e viene fermato da Djimsiti.

32' - Malinovskyi prova il sinistro da fuori, spedendo alto. Un po' sulle gambe la Fiorentina in questo momento...

30' - Traversa di Pasalic! Il trequartista colpisce di testa da due passi ma spara sul legno alto. Poi il pallone sbatte fuori dalla porta e viene messo in corner.

29' - Terracciano spaventato da Muriel non si fida della presa con le mani e mette in corner con i piedi. Nulla di fatto poi dal corner, ma l'Atalanta resta in avanti.

25' - Ancora bravo Cutrone a liberarsi in area e mettere in mezzo un passaggio respinto dalla difesa dell'Atalanta.

24' - Contatto molto simile dall'altra parte in area su Vlahovic. Anche qui fa bene l'arbitro a far proseguire.

22' - Malinovskyi cade in area su una buona copertura di Ceccherini. L'ucraino chiede un fallo che l'arbitro non assegna in maniera corretta.

21' - Bella ripartenza della Fiorentina sull'asse Castrovilli-Vlahovic. Alla fine Caldara chiude sul serbo, che commette fallo.

19' - Il ritmo in questi minuti si è un po' abbassato. Adesso è l'Atalanta a gestire il pallone.

16' - Pericoloso di nuovo Cutrone, su un'uscita un po' rischiosa di Gollini. L'attaccante viola non riesce a concludere.

15' - Occasione Fiorentina! Retropassaggio sanguinoso della difesa atalantina che regala pallone a Vlahovic. Il serbo dribbla Gollini ma da posizione defilata non riesce a concludere. Si salvano gli ospiti.

13' - GOL CONFERMATO! La Fiorentina è in vantaggio al Franchi.

12' - Grande azione della Fiorentina che nello stretto permette a Cutrone di liberare Dalbert in area. Il brasiliano dal fondo rimette in mezzo e trova al centro lo stesso attaccante, che di piatto appoggia in porta. La sblocca il nuovo acquisto! VAR che sta valutando le posizioni, anche se sinceramente non si capisce dove possa essere stata l'irregolarità.

12' - GOOOLLL!!! GOOOLLL!!! GOLLL!! PROPRIO LUI!! CUTRONE!

10' - Ceccherini copre su un cross basso per Malinovskyi. Pericolosa l'Atalanta.

9' - Comincia a venire fuori l'Atalanta dopo l'inizio a tinte viola. La squadra di Gasperini prende campo.

7' - Prima ripartenza Atalanta che spaventa la difesa viola. Lirola è attento e copre su un cross per Gosens, permettendo al pallone di scivolare fuori.

5' - Sempre in avanti la Fiorentina, che però non riesce a sfondare. Molto attivi sulla destra i viola.

3' - Bel dribbling di Lirola sulla destra. Il suo cross però viene respinto e l'Atalanta riparte con Muriel che viene trattenuto da Milenkovic.

1' - Subito in avanti la squadra di Iachini, con Benassi che prova il cross dalla destra. Ribattuto, palla in rimessa laterale. Poi lo stesso Benassi viene fermato in area da Djimsiti.

0' - Si parte! La Fiorentina dà il via all'ottavo di finale di Coppa Italia del Franchi.

14.58 - Entrano in campo in questo momento le due squadre, guidate dall'arbitro Manganiello e dai rispettivi capitani.

È probabilmente l'avversario peggiore che la Fiorentina di Beppe Iachini potesse trovarsi davanti, ma provare non costa niente e la squadra viola ha bisogno di ritrovare leggerezza. La Coppa Italia porta al Franchi l'Atalanta delle meraviglie, reduce da grandi risultati in campionato che gli sono valsi il quarto posto in classifica. In una partita secca però può succedere di tutto e la Fiorentina, forte del nuovo acquisto Patrick Cutrone, vuole giocarsi le sue chance di un accesso ai quarti di finale della competizione. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della gara: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Cutrone.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Muriel.