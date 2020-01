FIORENTINA, Annus horribilis: 16ª nel 2019

Il 2019 della Fiorentina non sarà certo ricordato come uno degli anni di miglior rendimento della squadra viola. Tutt'altro. Il club di viale Manfredo Fanti è stato, infatti, protagonista di due separazioni sulla panchina: prima quella con Stefano Pioli, poi quella con il subentrato Vincenzo Montella.

Ma che i gigliati non se la siano passata bene ce lo può confermare anche la classifica dell'anno solare, che vede la Fiorentina sedicesima, superata da squadre solitamente di livello inferiore come SPAL, Parma e Bologna. Mentre alle sue spalle figurano club oggi in Serie B, come Chievo, Frosinone ed Empoli, più altri promossi quest'anno in A, come Brescia, Lecce ed Hellas.