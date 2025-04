Fiorentina, allenamento pomeridiano alla vigilia del derby con l'Empoli

Giornata di vigilia oggi per la Fiorentina che domani pomeriggio, calcio d'inizio alle ore 15:00, affronterà l'Empoli allo stadio Artemio Franchi. In vista del derby dell'Arno contro gli azzurri Ranieri e compagni scenderanno in campo nel pomeriggio (alle ore 15:00) al Viola Park agli ordini di mister Raffaele Palladino per l'allenamento di rifinitura, l'ultimo prima del match di domani.