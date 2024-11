FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina torna in vantaggio al 58' con una clamorosa prodezza di Moise Kean! L'attaccante viola sfrutta un corner dalla sinistra per colpire con una spaccata alla Ibrahimovic che anticipa il diretto avversario e batte Montipò per il meritato 2-1 viola.