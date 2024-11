FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Clamorosa occasione a tempo scaduto per la Fiorentina con Sottil che crossa nel mezzo per Beltran, il quale di tacco non è riuscito a deviare la palla nel migliore dei modi, con Gosens anticipato a pochi passi dalla riga della porta difesa da Montipò. Risultato ancora fermo sull'1-1.