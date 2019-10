FIO-UDI, Viola in zona EL: la decide Milenkovic, 1-0

La Fiorentina vince 1-0 con merito contro l’Udinese, ottenendo il terzo successo consecutivo: decide una rete di Nikola Milenkovic che alla mezz’ora della ripresa spinge di testa in rete un cross da calcio d’angolo battuto da Pulgar. Viola più pericolosi solo nella ripresa con una chance fallita a tu per tu con Musso da Chiesa e poi, dopo il vantaggio, una serie di contropiedi falliti tra cui un bel tiro in diagonale di Dalbert ancora una volta parato da Musso.