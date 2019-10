FIO-UDI, Al 45' è solo 0-0: viola ancora poco incisivi

Finisce 0-0 il primo tempo dell’Artemio Franchi tra la Fiorentina e l’Udinese, che si sono rese protagoniste di una prima frazione più di studio che di occasioni. La prima chance è dei friulani dopo pochi minuti vanno vicini al gol con De Paul (bravo Dragowski nell’occasione). La Fiorentina fa tanto possesso palla ma il brivido arriva al 33’ quando la squadra di Tudor va in gol con Nestorovski ma il Var annulla per tocco di mano in precedenza di Sema. Poco da segnalare in quanto a occasioni da gol per i viola, pericolosi con un colpo di testa di Pezzella e un tiro in diagonale di Castrovilli.