FIO-SAS, La gara può slittare: i motivi. E Badelj...

Mentre si aspetta di capire quando e come si giocherà la partita con l'Udinese, la Fiorentina dovrà fare i conti anche con un altro possibile rinvio di qualche giorno, quello con il Sassuolo. La partita è prevista come anticipo di venerdì 20 marzo ma quella settimana il club neroverde potrebbe essere impegnato nel recupero della gara con l'Atalanta (rinviata per l'emergenza Coronavirus) che, impegnata in Champions, non ha molta scelta, rispetto alla data del 18 marzo. Così la partita Fiorentina-Sassuolo potrebbe essere spostata alla domenica. Ovviamente la Lega deve ancora decidere al riguardo. Se ai viola può andare bene in realtà - come appreso da Firenzeviola - ad un giocatore in particolare creerebbe problemi visto che aveva scelto quel week end (libero) per sposarsi in Croazia con il rito cattolico (dopo il rito civile già fatto), ossia Milan Badelj.