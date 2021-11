FIO-SAM 3-1, Distefano e Koko ora: Franchi esulta

Doppio cambio per la Fiorentina all’89’: Vincenzo Italiano richiama in panchina José Maria Callejon e fa esordire il giovane Filippo Distefano, esterno della Primavera: per lui prima presenza tra i professionisti in assoluto. L’altro cambio invece riguarda Vlahovic che viene richiamato in panchina per far posto a Kokorin. Ovazione del pubblico del Franchi al momento dell’ingresso in campo del russo.