Fase di studio della partita all’Artemio Franchi dopo 23’, con la Roma che come era prevedibile fa la partita e la Fiorentina che si difende con ordine e prova a ripartire in contropiede. Da segnalare per ora solo due tiri dalla distanza dei giallorossi prima con Diawara e poi con Mkhitaryan. Per i viola solo un colpo di testa alto di Vlahovic.