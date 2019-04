FIO-NAPOLI, I numeri della sfida del Franchi

Anticipo di campionato al venerdì tra Fiorentina e Napoli. Vediamo un po' di numeri di questa sfida, al bivio di una stagione sia per i viola che per gli azzurri di Mazzarri.

I PRECEDENTI: in totale sono 137, 61 vittorie Fiorentina, 21 pareggi e 55 vittorie Napoli.

I PRECEDENTI A FIRENZE: 64 in campionato e 6 in Coppa Italia, 37 vittorie della Fiorentina, 19 pareggi, 14 vittorie del Napoli con 107 gol della Fiorentina e 55 gol del Napoli.

L'ULTIMA VITTORIA VIOLA: il 28 gennaio del 2009, i viola vinsero per 2-1 con gol di Santana e Montolivo per i padroni di casa, di Vitale il gol azzurro.

L'ULTIMO PAREGGIO: prima giornata dello scorso campionato, 1-1 con la rete fantasma di Cavani ed il pareggio di D'Agostino.

L'ULTIMA VITTORIA DEL NAPOLI: il 25 ottobre del 2009, il Napoli si impose per 1-0 con gol di Maggio.

GLI EX: tra le rose attuali troviamo in azzurro Marco Donadel, in viola dal gennaio 2005 al giugno 2011 e Christian Maggio, dal 2003 al 2006. Santana ha lasciato Napoli a Gennaio per andare a raggiungere Mutu al Cesena. Uno solo nella Fiorentina: Amauri, a Napoli dal gennaio al giugno 2001.

ROSSI vs MAZZARRI: si sono affrontati 13 volte: 12 scontri in serie A, 5 vittorie Rossi, 4 pareggi e 3 vittorie Mazzarri, uno in coppa Italia con la vittoria della Lazio di Rossi contro la Samp di Mazzarri ai rigori.

L'ARBITRO: Daniele Orsato di Schio ha diretto 11 volte la Fiorentina, con 6 vittorie (l'ultima 1-0 contro il Palermo a Firenze il 30-08-2009), 1 solo pareggio (Fio-Juve, 17-04-2011) e 4 sconfitte (l'ultima con la Juve nella sfida di andata del 25-10-2011, persa per 2-1)). Il Napoli invece ha avuto Orsato come arbitro 11 volte: 2 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte.

ANNOTAZIONI STORICHE E CURIOSITA': entrambe le società sono nate nell'agosto del 1926, entrambe hanno vinto due scudetti (per la Fiorentina nel '56 e nel '69, e per il Napoli '87 e '90), entrambe sono fallite negli anni duemila (2002 per la viola, 2004 per i partenopei). il 10 maggio 1987 nella sfida contro la Fiorentina al San Paolo terminata 1-1 con reti di Carnevale e Baggio il Napoli festeggiò il suo primo scudetto. Cavani ha segnato il suo primo gol italiano proprio ai Viola nel pareggio per 1-1 tra Palermo e Fiorentina del marzo 2007.