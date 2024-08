FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo un primo tempo non particolarmente esaltante, la Fiorentina va al rioposo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Jonathan Ikoné al 42'. Viola pericolosa in diverse occasioni, nella quale ha trovato sempre la respinta di un ottimo Lecomte. Per gli ospiti una bella azione dopo 5 minuti con Issoufan e poco altro.