FIO-MIL 2-1, Espulso Palladino per proteste contro l'arbitro

Espulso Palladino all'85' dopo una protesta plateale per un fallo inesistente fischiato contro Kean, in pieno possesso della palla. L'arbitro Pairetto ha atteso che il gioco si fermasse per andare a sventolare il cartellino rosso in faccia al tecnico viola, applaudito dalla tribuna del Franchi quando ha abbandonato il terreno di gioco.