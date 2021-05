FIO-LAZ 1-0, Viola avanti al 45' con il solito Vlahovic

La Fiorentina termina avanti il primo tempo per 1-0 grazie al gol di Vlahovic su grande assist di Biraghi al 32'. Parte bene la squadra di Iachini con Ribery che crossa bene sul secondo palo al 3' di gioco pescando Bonaventura che però non riesce a deviare verso la porta di Reina. Si sveglia la Lazio all'11' con il consueto lancio su Milinkovic-Savic sul secondo palo, torre e tiro a colpo sicuro di Correa che sbatte contro un miracoloso Dragowski che para e salva i viola. Al 26' è Immobile a sbucare alle spalle di Caceres e involarsi verso la porta calciando sul palo alla sinistra di Drago prima di essere però fermato dal guardalinee per fuorigioco. Al 32' la svolta della partita con Castrovilli che sale in cattedra pescando nel corridoio Biraghi, cross dal fondo dell'esterno viola e Vlahovic al centro dell'area tutto solo e in gol per la ventesima rete stagionale. Al 38' è Pulgar ad andare vicino al clamoroso raddoppio pescato al limite da un assist spaziale di Ribery con il cileno che calcia fuori ma anche a causa di una leggera deviazione avversaria.