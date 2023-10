FIO-JUVE, Che fine hanno fatto i protagonisti viola?

Fonte: A cura di Samuele Fontanelli

20 ottobre 2013, dieci anni fa la storica rimonta 4-2 della Fiorentina contro la Juventus. Che fine hanno fatto oggi i protagonisti di quella partita indimenticabile?

Iniziando dalla porta, gioca ancora l'estremo difensore di quella Fiorentina Norberto Neto. Il portiere brasiliano, dopo le esperienze con Barcellona e Valencia, attualmente difende la porta del Bournemouth in Premier League. Passando invece alla linea difensiva, i tre titolari nel 3-5-2 di quella domenica pomeriggio erano Facundo Roncaglia, Stefan Savic e Gonzalo Rodriguez. I primi stanno continuando le loro carriere da calciatori rispettivamente con le maglie di Boca Juniors e Atletico Madrid, mentre Gonzalo ha terminato la sua carriera ormai tre anni fa con la casacca del San Lorenzo.

Tra i centrocampisti l'unico ancora in attività è il colombiano Juan Cuadrado. L'ex esterno viola, dopo tanti anni in bianconero, quest'estate è passato all'Inter. Massimo Ambrosini e Manuel Pasqual invece lavorano entrambi come commentatori televisivi per il network DAZN. Fa l'allenatore come sappiamo bene Alberto Aquilani che, dopo aver allenato per tre anni la primavera del club viola con ottimi risultati, da questa estate siede sulla panchina del Pisa in Serie B.

Infine David Pizarro, intervistato oggi da Radio FirenzeViola, ha chiuso la sua carriera da calciatore nel 2018 con l'Universidad de Chile e nel 2021 ha conseguito la qualifica di allenatore UEFA A a Coverciano. Subentrato ad Ambrosini contro la Juventus, Matìas Fernandez ha chiuso pochi giorni fa la sua carriera da giocatore con una partita d'addio allo stadio Monumental di Santiago.

Venendo al reparto offensivo, Borja Valero, insolitamente avanzato in quel match, è tornato a vivere a Firenze. Dopo aver continuato la sua esperienza da calciatore con i dilettanti fiorentini del CS Lebowski, oggi è anche lui opinionista per DAZN. Si sono ritirati quest'anno invece i due eroi di quella magica partita: Joaquin Sanchez e Giuseppe Rossi. Lo spagnolo ha chiuso tra le lacrime la sua esperienza da calciatore ovviamente con il Betis Siviglia. Pepito invece ha annunciato il suo ritiro in estate dopo l'esperienza con la SPAL.

Subentrato proprio al posto di Rossi all'85' Ryder Matos è attualmente un calciatore del Perugia in Serie C. Infine l'allenatore Vincenzo Montella da qualche settimana è il nuovo allenatore della Turchia. Nazionale con cui si è qualificato ufficialmente per i prossimi Europei del 2024.