FIO-JUV 1-0, Vlahovic col cucchiaio: viola-gol al 30'

Al 30’ la Fiorentina passa con ampio merito in vantaggio grazie al gol realizzato da Dusan Vlahovic sugli sviluppi di un calcio di rigore: tocco di mano netto di Rabiot in area Juve con Massa che - dopo la revisione al Var - assegna la massima punizione ai viola. Dal dischetto con freddezza il serbo con il cucchiaio si fa beffe di Szczesny e fa 1-0. Rete numero 17 in stagione per il 2000.