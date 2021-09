FIO-INT, Dominio dei viola al Franchi: al 45' è 1-0

Fiorentina in vantaggio e in dominio totale al termine del primo tempo dell’Artemio Franchi della sfida tra i viola e l’Inter. Decide la rete messa a segno da Riccardo Sottil al 23’ su perfetto assist di uno scatenato Gonzalez. Ma la gara prende una piega precisa fin da subito: dopo 2’ Vlahovic mette al centro dalla sinistra e Handanovic si supera sul numero 22 viola. Poco dopo girata in area del bomber serbo e nuova risposta grandiosa dell’estremo difensore sloveno che nulla può però sulla discesa dell’ex Stoccarda e sul colpo a porta vuota di Sottil (poco prima c’era stato un tiro di Duncan finito di poco alto). L’Inter non riesce a pungere (si rende pericolosa solo con un autogol di Nastasic annullato per giusto fuorigioco) e si fa vedere solo con una punizione di Calhanoglu ottimamente parata da Dragowski sotto gli occhi del ct della Polonia Sousa. Nel finale Sottil spreca malamente due cross dalla destra per il disappunto di Italiano (che al 45’ se la prende anche con Gonzalez per un tiro troppo precipitoso).